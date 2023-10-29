Царица народной песни Надежда Бабкина не доглядела за суженым. Красавец Евгений Гор обзавелся приятной компанией после слухов о разладе с певицей.

Царица народной песни Надежда Бабкина не доглядела за суженым. Красавец Евгений Гор обзавелся приятной компанией после слухов о разладе с певицей.Ах, какая любовь была у сладкоголосой знойной брюнетки и харизматичного юноши, попавшемся ей на творческом пути. Двадцать лет назад русская красавица Надежда Бабкина повстречала своего ненаглядного на музыкальном конкурсе в Саратове и вопреки всем условностям закрутила с ним бурный роман.Очарованный знатной женщиной Евгений Гор ждал свадьбы, хотя партнерша по возрасту вполне годилась ему в матери. Царица народной песни не торопилась с бракосочетанием, а в конце концов свела на нет идею о посещении ЗАГСа. Так избранник и остался для нее гражданским мужем, а сама Надежда Бабкина будто бы даже нашла нового фаворита помоложе — так писали СМИ.Теперь же стало ясно, что Евгений Гор не стал терпеть выходки своенравной возлюбленной и переключился на более свежих особ противоположного пола. В официальном профиле он показал видео, где распивает коктейли в женской компании коллег. При всем честном народе он ушел в отрыв с девицами, пока Надежда Бабкина оставалась неприступной гордячкой.После публикации ролика Евгений Гор разместил свое фото с элегантной бородкой и добавил многозначительную фразу: "Идем дальше". Возможно, по дорожке счастья и любви с ним шагает отнюдь не публичная особа, а извечная царица всея Руси Надежда Бабкина пожинает плоды своего решения пренебречь торжественной свадебной церемонией.