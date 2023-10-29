Специалисты рассказали, какие цветы живут во Владимирской области до самых заморозков - Кабы на...

Специалисты рассказали, какие цветы живут во Владимирской области до самых заморозков- Кабы на цветы да не мороз, так и зимой бы цвели. Какие цветы живут до самых заморозков расскажем в рубрике "Во саду ли, в огороде".В недалёком прошлом цветы можно было купить только у бабушек возле булочной, на вокзале или на рынке. Цветочных магазинов в СССР не было. За исключением пары-тройки в Москве. Зато сейчас - на каждом шагу. Только во Владимире их более 350. Можно и на дом заказать. Недавно моя знакомая вообще купила и организовала доставку букета подруге на день рождения на другом конце страны. Но и бабушки никуда не делись. Всё также сидят у магазинов с букетиками. Причём, даже в это время года. Оказывается цветы можно выращивать до самых заморозков. Какие? Сейчас вам расскажут ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова.- Валентина Васильевна, печальная картина у нас в саду. Урожай собран. Уходим в зиму. Но я вижу в палисадниках у соседей много цветов до сих пор. Хотя уже были заморозки.- Значит, ваши соседи имеют участок на высоком склоне, на юг направленном. И защищены их цветы постройками - дом, сарай. И есть такие растения, которые радуют нас цветами до зимних заморозков. Это такие, как Аконит Арендса. Высокий, ярко-синий. Цветы стойкие к заморозкам. Но надо помнить, что он ядовит. Его нельзя сажать там, где гуляют маленькие дети. Чтобы не сорвали. Ещё Безвременник. Он хорош на альпийских горках. Особенно его махровые сорта. Он похож на крокус, только крупнее. Крокусы цветут весной, а он осенью. Луковичное растение. Ещё такие редкие цветы в наших садах - Анемоны японские. Цветут со второй половины лета. Листья красивые. Долго цветёт. Бутоны распускаются постепенно. Может размножаться самосевом. А Астра многолетняя. Она успевает зацвести до сильных заморозков. Выбирайте астры ранних сортов. Чтобы успели зацвести. Расцтветок очень много. И разные по высоте. Ещё есть поздне-осенний цветок Вернония арканзаская. Очень редкое растение в наших садах. Высотой до 2 метров. Её на заднем плане надо сажать. Ещё есть Вербена буэнос-айресская. Очень неприхотливый многолетник. Изящная, необычная, оригинальная. Найдите её и посадите. Из-за названия я думала, что в нашем климате она не будет расти, а она растёт хорошо. Дальше - георгины. Сортов много. Разноцветные окраски. С ними побольше хлопот. Надо убирать в помещение, как отцветут. Промыть, продезинфицировать, просушить, хранить в ящике в песке. Но это того стоит. Эти цветы очень хороши. Это многолетние. А есть однолетние. Они тоже цветут до поздней осени. Есть пестролистные растения, не цветущие. Они почвопокровные. Их можно сажать рядом с растениями, которые мы перечислили. Они разрастутся и у вас цветник будет хорошо смотреться. Осенью дорог даже цветущий сорняк, не говоря уж про декоративные цветы. Все осенние цветы и не перечислишь.- Если хорошо продумать, как украсить ландшафт с ранней весны до поздней осени, то весь сезон вы будете любоваться роскошным цветником.А ещё некоторые цветы можно за зиму занести в дом. Выкопали, поместили в тепло и любуйтесь всю зиму. Это петунии, герани, георгины, бегонии, бархатцы, календулы, левкои, амаранты, однолетние астры, космеи, нигеллы и другие. И ухаживать за ними очень просто, рассказали ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова.Фото: freepik.com