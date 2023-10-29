Владимирская область добилась самого низкого уровня безработицы среди регионов ЦФО По этому...

Владимирская область добилась самого низкого уровня безработицы среди регионов ЦФОПо этому показателю регион занял 1 место в ЦФО, обогнав на 0,1 процента Москву.Согласно данным Росстата за июнь-август 2023 года, рассчитанным по методологии Международной организации труда (МОТ), уровень общей безработицы во Владимирской области составляет 1,7%, что на 1 процентный пункт ниже аналогичного периода прошлого года и на 1,3 процентных пункта ниже общероссийского показателя (3% по РФ).Регистрируемая безработица определяется на основании данных о численности лиц, обратившихся в органы службы занятости и признанных безработными в порядке, установленном российским законодательством.На данный момент уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,5 %. Это на 0,3 процентныхпункта ниже, чем в прошлом году. Всего с начала года в службу занятости населения обратились 13,7 тысячи жителей области, уровень трудоустройства которых составил 83%, сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.Фото: freepik.com