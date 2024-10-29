Жестокое наказание для жестокого убийцы. Жителя Коврова приговорили к 21,5 году заключения. Осужденный познакомился со своей жертвой на сайте знакомств. Их встреча стала роковой ошибкой, о

Жестокое наказание для жестокого убийцы. Жителя Коврова приговорили к 21,5 году заключения. Осужденный познакомился со своей жертвой на сайте знакомств. Их встреча стала роковой ошибкой, о чем, конечно, женщина и не догадывалась. Злоумышленник приехал на свидание в Вязники, где проживала потерпевшая, и увидел, что у нее имеется автомобиль «Hyundai i30». Вечером 25 октября 2022 года