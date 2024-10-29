Решение о награждении Светланы Орловой депутаты приняли единогласно.

Депутат Алексей Говырин поздравил экс-губернатора Владимирской области Светлану Орлову с медалью «за особый вклад в развитие российского законодательства и парламентаризма в Российской Федерации» от Государственной Думы.Решение о награждении Светланы Орловой депутаты приняли единогласно. Сам же Алексей Говырин отметил, что оказанная благодарностью более чем заслуженная.«Светлана Юрьевна с колоссальной самоотдачей погружается в любое порученное ей дело. На посту губернатора Владимирской области Орлова сделала много важного и нужного для жителей региона, и люди это помнят и ценят», - написал депутат в своем.