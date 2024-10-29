Астроном Сергей Язев приедет во Владимирский планетарий 9 ноября. В 15:00 ученый прочитает лекцию «Марс приближается», посвященную тому, что мы знаем об этой планете сейчас, рассказали в

Астроном Сергей Язев приедет во Владимирский планетарий 9 ноября. В 15:00 ученый прочитает лекцию «Марс приближается», посвященную тому, что мы знаем об этой планете сейчас, рассказали в пресс-службе планетария. В это же день в 17:00 в Звездном зале планетария состоится премьера полнокупольной программы «Российские орбитальные обсерватории». Сергей Язев, автор сценария, представит ее. Вход бесплатный, но