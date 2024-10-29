В сентябре онлайн-кинотеатры России порадовали зрителей разнообразием фильмов, среди которых выделяются как отечественные, так и зарубежные проекты. Ведущие стриминговые платформы представили свои топы, и в них не обошлось без ярких новинок.

В сентябре онлайн-кинотеатры России порадовали зрителей разнообразием фильмов, среди которых выделяются как отечественные, так и зарубежные проекты. Ведущие стриминговые платформы представили свои топы, и в них не обошлось без ярких новинок.Наиболее заметным явлением этого месяца стал фильм "Водитель-олигарх", который уверенно занял лидирующие позиции на нескольких платформах, включая "Иви", Wink, Okko и Kion. Комедия Алексея Пиманова быстро завоевала популярность благодаря своему оригинальному сюжету и харизматичным персонажам.В ней рассказывается о необычной дружбе между водителем и олигархом, что добавляет фильму элементы комедии и драмы. По состоянию на сентябрь, "Водитель-олигарх" также вошел в топ-20 самых кассовых фильмов российского проката, собрав более 319,5 миллионов рублей. Этот успех подтверждает интерес зрителей к качественным отечественным комедиям.На платформе Кинопоиск в топ-5 фильмов попали такие картины, как "Бордерлендс" — динамичный боевик, который привлек внимание зрителей своими экшен-сценами и захватывающим сюжетом. Также в списке оказались "Министерство неджентльменских дел" и "Майор Гром: Игра", которые олицетворяют современные тенденции в российском кино. Интересно, что среди популярных фильмов на "Иви" также присутствует семейная комедия "Не одна дома", которая смогла привлечь внимание зрителей своей легкостью и юмором.Среди других стриминговых сервисов, таких как Wink и Okko, "Водитель-олигарх" вновь оказался на первом месте, что подчеркивает его универсальную привлекательность. Комедия "Бар "МоскваЧики" также вошла в несколько топов, однако ей не удалось занять первое место. Это говорит о том, что зрители отдают предпочтение свежим и оригинальным проектам.На платформе Start в сентябре выделилась комедия "Не одна дома", которая нашла отклик у семейной аудитории. Фильм стал настоящим хитом среди семейных зрителей и занял первое место в рейтинге. Кроме того, на Premier зрители могли увидеть "2067: Петля времени", который также привлек внимание благодаря своему необычному сюжету и визуальным эффектам.