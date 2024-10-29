Он отметил, что в документе акцентируется внимание только на исламской религиозной одежде.

Муфтий Чечни Салахь-Хаджи Межиев выразил недовольство по поводу приказа о запрете ношения хиджабов в школах Владимирской области, заявив, что этот шаг нарушает Конституцию Российской Федерации. Он отметил, что в документе акцентируется внимание только на исламской религиозной одежде, что вызывает удивление в контексте многонациональности и многоконфессиональности страны.Межиев подчеркнул, что хиджаб является важным элементом исламской культуры, символизирующим уважение и благочестие. Он высказал надежду, что данный указ является результатом недостаточной проработки и не имеет целью дискриминацию мусульман. Муфтий отметил, что законодательство России не ограничивает право на ношение хиджаба, добавив, что говорить о запрете этого элемента одежды неуместно.Напомним, ранее мы писали, что