Муфтий Чеченской Республики Шайх Салахьа-Хаджи Межиев высказался о запрете ношения хиджабов в школах Владимирской области. Он назвал это нарушением свободы вероисповедания, а

Муфтий Чеченской Республики Шайх Салахьа-Хаджи Межиев высказался о запрете ношения хиджабов в школах Владимирской области. Он назвал это нарушением свободы вероисповедания, а соответственно, и Конституции. Заявление муфтия появилось в официально телеграм-канале Духовного управления мусульман Чеченской республики. Из текста заявления муфтия Мы считаем, что приказ о запрете хиджабов в образовательных организациях Владимирской области является нарушением Положений