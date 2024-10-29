Граждане России смогут разом получить до 412 000 руб. пенсионных накоплений в следующем году.

Граждане России смогут разом получить до 412 000 руб. пенсионных накоплений в следующем году, пишут Известия со ссылкой на Минтруд. Речь о средствах, замороженных в 2014 г.Россияне могут забрать свои пенсионные накопления уже и в 2024 г. – выплата составит 351 000 руб. В 2025 г. максимальный размер повысят на 17% до 412 000 руб. Увеличение выплаты связано с изменением методики расчета и назначения выплаты.До июля 2024 г. порог, позволяющий получать накопленные средства за раз, вычислялся исходя из 5% от пенсии гражданина. А после – исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера (ПМП), – говорится в материале.Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала изданию, что сумма в 351 000 руб. в 2024 г. рассчитывается из ожидаемого периода дожития в 2024 г. – 22 года (264 месяца), а также федерального ПМП в 13 300 руб. в месяц (на 2024 г.), 10% от которого составит 1300 руб. Это два показателя перемножаются и составляют сумму в 351 000 руб.Финогенова пояснила, что увеличение выплаты до 412 000 руб. связано с тем, что в следующем году повышается ожидаемый период дожития и уровень федерального ПМП – до 270 месяцев (22,5 года) и до 15 300 руб. в месяц соответственно.В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2025 г. Согласно правилу, 6% от зарплаты направляются в страховую часть – идет на выплаты нынешним пенсионерам.Реализация закона позволит сократить переход из федерального бюджета в его бюджет ПФР на 925,9 млрд руб., следовало из финансово-экономические обоснования к инициативе.