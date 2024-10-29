Налог будет взиматься с организаций и физических лиц.

29 октября во Владимире прошло заседание городского совета, на котором депутаты приняли решение о введении туристического налога. Налог будет взиматься с организаций и физических лиц, предоставляющих услуги по временным размещением, в первую очередь гостиниц.Ставка налога будет увеличиваться постепенно: в 2025 году она составит 1%, в 2026 — 2%, в 2027 — 3%, в 2028 — 4%, а с 2029 года — 5% от налоговой базы, которая не будет включать стоимость услуг для льготных категорий граждан, таких как герои СССР и РФ, участники СВО, ветераны боевых действий, а также семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.По прогнозам, в 2025 году от нового налога казна города получит около 35 миллионов рублей. Напомним, ранее мы писали, что