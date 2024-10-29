На счета супругов в 2019-2021 годах поступили средства, значительно превышающие задекларированные доходы.

В Муроме Владимирской области суд взыскал более 15 млн рублей с экс-депутата и его супруги за незаконно полученные доходы. Прокуратура региона сообщила, что на счета супругов в 2019-2021 годах поступили средства, значительно превышающие задекларированные доходы.Судебное разбирательство инициировано прокуратурой, которая требует вернуть деньги в доход государства. Ранее Муромский городской суд уже постановил обратить в доход государства имущество бывшего депутата на сумму более 70 млн рублей. Решение по делу о взыскании 15 млн рублей пока не вступило в законную силу.Напомним, ранее мы писали, что