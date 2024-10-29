Профессия учителя всегда была в центре внимания кинематографистов, и в СССР было снято немало фильмов, посвященных педагогам и их жизни. Эти картины отражали не только трудности и радости профессии, но и важность образования в обществе.

Профессия учителя всегда была в центре внимания кинематографистов, и в СССР было снято немало фильмов, посвященных педагогам и их жизни. Эти картины отражали не только трудности и радости профессии, но и важность образования в обществе.Эти картины отражали не только трудности и радости профессии, но и важность образования в обществе. Предлагаем вам угадать, из какого известного советского фильма взят каждый кадр с изображением учителя.