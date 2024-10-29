Первый отечественный звуковой фильм Путевка в жизнь вышел на экраны в 1931 году. В нем прозвучала песня Спят курганы темные. С тех пор музыка присутствует в практически в каждой картине. Попробуйте угадать любимые советские кинофильмы по строфам из звучащих там знаменитых песен.

Первый отечественный звуковой фильм "Путевка в жизнь" вышел на экраны в 1931 году. В нем прозвучала песня "Спят курганы темные". С тех пор музыка присутствует в практически в каждой картине. Попробуйте угадать любимые советские кинофильмы по строфам из звучащих там знаменитых песен.1. По бульвару мрачно шел прохожий,Птицы пели трели про апрель.Нес прохожий толстый, чернокожий,Многоуважаемый портфель.А. "Весна";Б. "Цирк";В. "Веселые ребята".2. Не сразу овладело нами чувство,Сражались с ним мы оба, как могли.Но без большой любви на сердце пусто,С тобой тогда друг друга мы нашли.А. "Жестокий романс";Б. "Любовь и голуби";В. "Старые стены".3.Сколько ждать придется – я не знаю,Но тебя я среди всех,Я cреди всех, легко узнаю.Что же ты медлишь?А. "Карнавал";Б. "Осенний марафон";В. "Любимая женщина механика Гаврилова".4. По воле рока так случилось,Иль это нрав у нас таков?Зачем троим, скажи на милость,Такое множество врагов?А. "Гардемарины, вперед!";Б. "Виват, гардемарины!";В. "Офицеры".5. Судьбе своей навстречу идем мы без оглядки,Куда нас ни пошлете, мы везде найдем друзей.На целине далекой — в бараке и в палатке -Всюду с нашим приходом становится светлей.А. "Королева бензоколонки";Б. "Девчата"В. "Карнавальная ночь",6. Едва огонь угас –Звучит другой приказ,И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.А. "Белорусский вокзал";Б. "Василий Теркин";В. "А зори здесь тихие..."ОТВЕТЫ1. А. "Весна";2. Б. "Любовь и голуби";3. В. "Любимая женщина механика Гаврилова";4. А. "Гардемарины, вперед!";5.Б. "Девчата";6. А. "Белорусский вокзал".