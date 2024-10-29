Пожар в многоквартирном доме в Александрове случился этой ночью. В половину первого спасателей вызвали по адресу: ул. Ануфриева, д. 10. Как сообщили в МЧС, горела обшивка двери и внутренняя

Пожар в многоквартирном доме в Александрове случился этой ночью. В половину первого спасателей вызвали по адресу: ул. Ануфриева, д. 10. Как сообщили в МЧС, горела обшивка двери и внутренняя отделка квартиры на 9 этаже. Из-за сильного задымления из дома пришлось эвакуировать 5 человек. Хозяина квартиры, где произошло возгорание, вытаскивали с помощью спасательного устройства. Причем площадь