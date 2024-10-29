31-летнего гражданина Узбекистана признали виновным в смерти рабочего. Мужчина проживал и трудился со своим 51-летним соотечественником в строящемся коттедже на территории дачного

31-летнего гражданина Узбекистана признали виновным в смерти рабочего. Мужчина проживал и трудился со своим 51-летним соотечественником в строящемся коттедже на территории дачного товарищества ветеранов боевых действий «Гвоздика». 10 апреля рабочие вместе выпивали. В какой-то момент вспыхнул конфликт. Тогда строитель помоложе схватил молоток и стал избивать своего оппонента. Причем в прокуратуре сообщают о 130 ударах. От