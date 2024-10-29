31-летнего гражданина Узбекистана признали виновным в смерти рабочего. Мужчина проживал и трудился со своим 51-летним соотечественником в строящемся коттедже на территории дачного
<a href="https://33live.ru/novosti/29-10-2024-v-kirzhache-sudili-migranta-nelegala-kotoryj-ubil-svoego-kollegu-molotkom-i-vykinul-telo-v-reku.html" target="_blank">В Киржаче судили мигранта-нелегала, который убил своего коллегу молотком и выкинул тело в реку</a> - 31-летнего гражданина Узбекистана признали виновным в смерти рабочего. Мужчина проживал и трудился со своим 51-летним соотечественником в строящемся коттедже на территории дачного
[url=https://33live.ru/novosti/29-10-2024-v-kirzhache-sudili-migranta-nelegala-kotoryj-ubil-svoego-kollegu-molotkom-i-vykinul-telo-v-reku.html]В Киржаче судили мигранта-нелегала, который убил своего коллегу молотком и выкинул тело в реку[/url] - 31-летнего гражданина Узбекистана признали виновным в смерти рабочего. Мужчина проживал и трудился со своим 51-летним соотечественником в строящемся коттедже на территории дачного