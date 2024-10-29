Дом в деревне Ивашево в Киржачском районе загорелся около 11 часов вечера 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности Владимирской области. Постройка

Дом в деревне Ивашево в Киржачском районе загорелся около 11 часов вечера 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности Владимирской области. Постройка пылала по всей площади. Была угроза соседним домам. Но пожарным удалось потушить возгорание на площади 80 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: министерство региональной безопасности