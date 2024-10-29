Нарушение угрожало безопасности жизни и здоровью людей.

Прокуратура Киржачского района Владимирской области провела проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности на местном предприятии, занимающемся эксплуатацией системы газопотребления. Она включает комплекс газопроводы низкого и высокого давления.Выяснилось, что данная система, относящаяся к категории опасных производственных объектов, не прошла перерегистрацию в Ростехнадзоре и не имеет присвоенного класса опасности. Это нарушение угрожает безопасности жизни и здоровья людей. В результате прокурорского вмешательства руководству организации было выдано представление, и нарушения были устранены.Напомним, ранее мы писали, что