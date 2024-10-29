В квартире часто собирались шумные компании, и соседи неоднократно вызывали полицию из-за громкой музыки.

В столице произошла трагедия: в съемной квартире на пятом этаже был. Он умер от голода. Соседи рассказали , что жилье около года назад приобрела семья из ближнего зарубежья, которая сразу его сдала.Соседка Елена уточняет, что квартирантка с двумя детьми переехала в апреле, но вскоре старшего ребенка забрала бабушка. В квартире часто собирались шумные компании, и соседи неоднократно вызывали полицию из-за громкой музыки.Ситуация ухудшилась в конце августа, когда в квартире стало тихо, а коляска пропала. В начале октября Елена заметила, как женщина и юноша собирают вещи и решила, что они переезжают. Тогда же стало известно о смерти малыша.