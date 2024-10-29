С экс-депутата горсовета от «Единой России» Александра Ширманова и его супруги взыщут 15 миллионов рублей в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры. Напомним, чиновник,

С экс-депутата горсовета от «Единой России» Александра Ширманова и его супруги взыщут 15 миллионов рублей в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры. Напомним, чиновник, официально зарабатывающий 18 000 рублей в месяц, оформил на родственников и знакомых 11 квартир, маломерное судно стоимостью более 4,5 млн рублей, две машины, земельные участки и нежилые помещения. Скрытую из декларации за