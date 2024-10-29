Еще перед началом отопительного сезона прошли проверки эксплуатации котельных в деревне Головино и поселке Сушнево-1 Петушинского района. И не зря: как выяснилось, часть котлоагрегаторов не

Еще перед началом отопительного сезона прошли проверки эксплуатации котельных в деревне Головино и поселке Сушнево-1 Петушинского района. И не зря: как выяснилось, часть котлоагрегаторов не работали. В таком случае рабочие котлы в котельных технически не смогли снабжать теплом местных жителей и организации. Поэтому гендиректор «Владимиртеплогаза» получил представление, после чего прошел ремонт котлоагрегаторов. Кроме того, в