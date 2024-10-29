В Собинке вынесли приговор двоюродным братьям, которые избили незнакомого мужчину. Все происходило на глазах у его жены и ребенка, с которыми молодой отец гулял 27 мая. Все произошло в сквере

В Собинке вынесли приговор двоюродным братьям, которые избили незнакомого мужчину. Все происходило на глазах у его жены и ребенка, с которыми молодой отец гулял 27 мая. Все произошло в сквере на улице Димитрова. Пьяные злоумышленники 1994 и 1999 годов рождения подошли к незнакомому мужчине. Хулиганы, что называется, «докопались» до жертвы, а затем устроили драку. За