Жительница Вязников обратилась в прокуратуру после того, как ей пришлось самой покупать льготные лекарства онкобольному мужу. Родственники купили медикаментов на 320 000 рублей. К сожалению,

Жительница Вязников обратилась в прокуратуру после того, как ей пришлось самой покупать льготные лекарства онкобольному мужу. Родственники купили медикаментов на 320 000 рублей. К сожалению, мужчина скончался. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что дорогостоящие лекарства прописали врачи Областного клинического онкологического диспансера. Никологорское отделение вязниковской райбольницы отправило заявку на закупку медикаментов в