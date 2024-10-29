Проект хотят реализовать к 2028 году.

Владимирскую область свяжут с Москвой скоростными поездами. Ранее масштабный проект анонсировал президент Владимир Путин.Накануне мэр Сергей Собянин поделился подробностями проекта.Так, Центральный транспортный узел должен связать столицу с соседними регионами, в том числе Владимирской областью, к 2028 году. К 2035 году интервалы отправления составов хотят сократить до 20-30 минут. То есть пассажиры смогут ехать в Москву раз в полчаса.«К 2030 году планируется существенно сократить интервалы движения пригородных поездов и обновить подвижной состав. Сейчас жителям таких городов, как Калуга, Тула, Рязань, Тверь, Владимир, приходится ждать пригородного электропоезда от 45 минут до трех часов», — уточнили столичные власти.По опубликованной схеме, Владимир станет одной из станций Калужско-Нижегородского диаметра D4 — как и Иваново.«Через семь лет между столицей и областными центрами железнодорожное движение станет более интенсивным. Предполагается, что пригородные поезда в часы пик будут ходить каждые 20–30 минут. Время ожидания поезда на вокзалах в региональных центрах ЦТУ сократится в 6 раз», — добавили в правительстве.