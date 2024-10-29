Перед судом предстанет бывший руководитель учебного центра авиамеханического колледжа. По версии следствия, обвиняемый заключал договоры и «обучал» фейковых студентов на деньги,

Перед судом предстанет бывший руководитель учебного центра авиамеханического колледжа. По версии следствия, обвиняемый заключал договоры и «обучал» фейковых студентов на деньги, выделенные в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». 23 октября 2020 года Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой заключил договор с Владимирским авиамеханическим колледжем. Последняя организация должна была обучить 90 студентов по специальностям «слесарь