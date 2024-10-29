С сентября по декабрь 2020 года он создал видимость обучения «мертвых душ» и выдал документы о получении специальностей на 90 студентов.

Бывший руководитель учебного центра «Владимирского авиамеханического колледжа» предстал перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с сентября по декабрь 2020 года он создал видимость обучения «мертвых душ» и выдал документы о получении специальностей на 90 студентов, которые на самом деле не проходили курсы. Такие действия принесли учреждению более 2,2 миллиона рублей из федерального бюджета в рамках проекта «Молодые профессионалы».Согласно информации прокуратуры, в документы о прохождении обучения были внесены данные людей, уже работавших в автосервисах, а также знакомых и даже дочери директора. Данные о якобы полученных дипломах аннулированы, а средства уже взысканы. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Владимира.Это уже третий случай в региона, когда колледжи уличены в фиктивной выдаче дипломов. В предыдущих случаях выявлены нарушения в медицинском колледже и Кольчугинском политехническом колледже.