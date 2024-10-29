Ждали, и вот свершилось. Во Владимире воздвигли памятник Михаилу Сперанскому. Как и обещали власти, монумент установили на площади перед областным судом. Постамент появился еще несколько

Ждали, и вот свершилось. Во Владимире воздвигли памятник Михаилу Сперанскому. Как и обещали власти, монумент установили на площади перед областным судом. Постамент появился еще несколько дней назад, а теперь привезли и подняли отлитую фигуру государственного деятеля. Позади основные монтажные работы. Сергей Хромов, монтажник Сергей: Швы. Завершаем уже. Швы заделываем, подготавливаем. Под герметик. Это финишные работы.Корреспондент: