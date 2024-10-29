«Наливайки», где по ночам продают алкоголь, планируют отстранить от жилых домов на 25 метров. Проект решения Совета народных депутатов выставили на общественные обсуждения на сайте мэрии.

«Наливайки», где по ночам продают алкоголь, планируют отстранить от жилых домов на 25 метров. Проект решения Совета народных депутатов выставили на общественные обсуждения на сайте мэрии. Проект внесения изменений в решение горсовета от 28.05.2013 № 105 называется так: «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа