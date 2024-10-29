Власти Владимирской области разъяснили запрет на ношение хиджабов и никабов в школах. 22 октября министр образования подписала соответствующий приказ, запрещающий ученикам носить одежду и

Власти Владимирской области разъяснили запрет на ношение хиджабов и никабов в школах. 22 октября министр образования подписала соответствующий приказ, запрещающий ученикам носить одежду и элементы, демонстрирующие религиозную принадлежность. Вице-губернатор 33-го региона Владимир Куимов объяснил, причина такой реформы — возможный буллинг или травля среди учащихся. Владимир Куимов, зам. губернатора Владимирской области по вопросам социального развития У