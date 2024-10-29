Коробку с мертвым ребенком, по данным расследования, выбросила его 19-летняя мать.

Стало известно, кто и как нашел тело годовалого малыша в Коврове Владимирской области. Коробку с мертвым ребенком, по данным расследования, выбросила его 19-летняя мать, которая.Соседка Ирина рассказала, что 2 октября увидела в кустах коробку с грязной простыней под окнами, но не успела ее убрать. О странном мусоре женщина вспомнила через две недели. Когда женщина подошла ближе, то увидела, что из коробки торчат детские ноги.«У меня прямо все помутнело», — поделилась эмоциями женщина.После увиденного Ирина побежала к участковому, но его не было на месте. Тогда она рассказала мужу и тот вызывал полицию. Напомним, ранее мы писали, что