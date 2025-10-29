В регионе успешно завершилась Всероссийская осенняя акция «Сохраним лес-2025», в ходе которой было высажено 100 тысяч деревьев. Это уже шестая по счету подобная акция, охватившая все
<a href="https://33live.ru/novosti/29-10-2025-vladimirskaya-oblast-ozelenila-bolee-46-gektarov-v-ramkax-akcii-soxranim-les-2025.html" target="_blank">Владимирская область озеленила более 46 гектаров в рамках акции «Сохраним лес-2025»</a> - В регионе успешно завершилась Всероссийская осенняя акция «Сохраним лес-2025», в ходе которой было высажено 100 тысяч деревьев. Это уже шестая по счету подобная акция, охватившая все
[url=https://33live.ru/novosti/29-10-2025-vladimirskaya-oblast-ozelenila-bolee-46-gektarov-v-ramkax-akcii-soxranim-les-2025.html]Владимирская область озеленила более 46 гектаров в рамках акции «Сохраним лес-2025»[/url] - В регионе успешно завершилась Всероссийская осенняя акция «Сохраним лес-2025», в ходе которой было высажено 100 тысяч деревьев. Это уже шестая по счету подобная акция, охватившая все