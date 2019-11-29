Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала поразившую страну нищету прямым следствием Майдана. Тот же, кто этой связи не видит, просто нездоров, уверена она.

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала поразившую страну нищету прямым следствием Майдана. Тот же, кто этой связи не видит, просто нездоров, уверена она.Уровень жизни простых украинцев после государственного переворота неумолимо и безостановочно снижался. Если в первые "постмайданные" годы они лишь осторожно ворчали и надеялись на лучшее, то теперь большинству несчастных остается только выть от безысходности.Согласно оценкам экспертов, если темпы экономического роста на Украине сохранятся на прежнем уровне, то до уровня доходов современной Польши страна будет добираться 50 лет. Сейчас разрыв между странами по этому показателю составляет три раза. Ну а уровень бедности по-прежнему выше докризисного.Не стала скрывать эмоций при оценке экономической ситуации в стране и бывший министр юстиции Украины. "Единственным критерием кризиса является результат, а результат налицо – Украина самая нищая, самая вымирающая, самая несчастная, самая болеющая страна", – цитирует Елену Лукаш."Тот, кто не видит прямую причинно-следственную связь между Майданом и этими событиями просто нездоровый физически и психически человек", – добавила экс-чиновница.Она добавила, что украинским властям следовало принимать самые жесткие меры для наведения порядка. Елена Лукаш призналась, что до сих пор испытывает вину за то, что была частью команды, не сумевшей справиться с Майданом.