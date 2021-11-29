Александр Авдеев ознакомился с экономическим потенциалом Гороховецкого района. На минувших выходных...

Александр Авдеев ознакомился с экономическим потенциалом Гороховецкого района. На минувших выходных врио губернатора посетил важнейшие инфраструктуры Гороховеца. В каком они состоянии и как будет проходить дальнейшие экономическое развитие города - в репортаже Артёма Яковенко.Гороховец, Центральная районная больница. Несмотря на выходной день, в поликлинике многолюдно работает прививочный кабинет. Врио губернатора Александр Авдеев отметил: Гороховецкий район - лидер в регионе по темпам вакцинации от ковид-19.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Большой пример для всех других районов. Неважно, кто находится в подмосковной зоне или ближе к нижнему, но благодаря вашей работе, совместно с главой у вас лучшие показатели и надеюсь это на здоровье района скажется.Авдеев осмотрел кабинет вакцинации, пообщался с работниками и пациентами медучреждения.- Вы пришли сами прививаться? Кто вас уговорил?- Сам!- Первый раз, не вакцинировались?-В первый раз.- Не боитесь?- Нет, а чего мне!Активно используют в ЦРБ мобильный ФАП. Ежедневно в нём прививают до 50 человек. По словам главврача, по-максимуму используются сельские амбулатории. Василий Бондаренко подчеркивает, за последние пять лет больница сильно преобразилась. Закуплено новое оборудование, мебель, отремонтированы коридоры и кабинеты. То же самое касается и ФАПов.Василий Бондаренко, главный врач Гороховецкой ЦРБ:- За последнее время мы построили 4 ФАПА, 3 стационарных и один модульный. В остальных из 13 мы сделали капитальные ремонты. Также мы отремонтировали и 2 амбулатории. В планах у нас на сегодняшний день построить новую амбулаторию в муниципальном образовании "Фоминское".Довольны изменениями и пациенты больницы.Марина, жительница Гороховца:- Изменения ощутимые. В обслуживании, в том, что действительно всё подстроено под возможности человека. Я вот сегодня, в выходной день имею возможность придти о абсолютно свободно, без усилий и сделать то, что хочется сделать в рамках медицинского обслуживания.Еще одной точкой в маршруте Александра Авдеева стал стекольный завод "Русджам". Предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков нашей области. Оборудование - по последнему слову техники, а производство полностью автоматизировано. Врио губернатора пообещал поддержку предприятию.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Есть сложности, которые мы в состоянии вместе решить. Это вопрос подбора кадров, вопрос строительства новых линий, вопросы подбора программ для поддержки экспорта. Мы недавно воссоздали экспортный совет в области и надеюсь это поможет и предприятию и нам развить экспортный потенциал в частности "Русджам".Авдеев назвал проблемой то, что при производстве стеклотары, на заводе мало используется вторсырье- всего пять процентов. Перед регионом стоит важная задача: сделать так, чтобы использованные бутылки отправлялись не на полигон, а на переработку. Это поможет и экологии и предприятиям - отметил врио губернатора.Заключительной точкой маршрута стала средняя школа номер три. Главная проблема здесь - переполненность. Детям приходится учится в две смены, что сильно затрудняет работу учителей.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Необходимо разгрузить существующие школы для того, чтобы в новой части города создать школу как минимум на 500 мест. Это может не получится в 22-23 году, но в любом случае проектирование инфраструктура и выделение средств на будущее поможет планировать загрузку, подбор кадров, загрузку школ действующую и со временем решит эту проблему.По словам Александра Авдеева, в Гороховецком районе планируется постройка не только новых школ, но и ФОКа. Спорт популярен в городе.Большая проблема для Гороховца - отток населения - сообщил глава района Дмитрий Наумов. Город нуждается в притоке как рабочих, так и туристов. А для этого необходимо провести большую работу по восстановлению инфраструктуры.Дмитрий Наумов, глава администрации Гороховецкого района:- Перспектива на развитие. В это работодатель заинтересован. Потому что катастрофически не хватает кадров. И именно этим вопросом мы сейчас занимаемся. Совместно с колледжем. Прорабатываем вопрос об открытии новых специальностей и профессий Помимо заработной платы люди хотят реализовывать себя в общественно-культурных направлениях. Поэтому сейчас вопрос и стоит о возможности необходимости восстановления дома культуры и всех остальных объектов культурного назначения.Решить эту проблему можно только совместными усилиями областной и районной администраций, считает Александр Авдеев. По его словам, Гороховецкий район - один из самых перспективных в регионе.Артём Яковенко, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".