Ранее он руководил Гороховецким районом.

Александр Авдеев подтвердил, что кандидатура Дмитрия Наумова была согласована с ним.«Роман Кавинов согласился составить конкуренцию. Все шло запланировано. Для чего? Оставлю за скобками. Справится новый глава города или не справится? Мне задавали в прошлом году перед назначением во Владимирскую область. Справится Авдеев или не справится? Президент доверил, а оценку дадут люди. С Дмитрием Викторовичем - тоже самое. У него большой опыт, работа заслуживает одобрения. У него есть весь набор навыков, чтоб работать в масштабах областного центра», - подчеркнул глава региона.Напомним, что горсовет назначил Дмитрия Наумова на пост сити-менеджера в середине ноября. Ранее он руководил Гороховецким районом.