Алена Жигалова в предновогоднем Publiс Talk обсудила с блогерами туманные перспективы шоу-бизнеса и перемыла кости звездам. Среди собравшихся в студии Super.ru была и Давид Манукян, известный как DAVA. Корреспондент Дни.ру встретился с ним перед эфиром.

Алена Жигалова в предновогоднем Publiс Talk обсудила с блогерами туманные перспективы шоу-бизнеса и перемыла кости звездам. Среди собравшихся в студии Super.ru была и Давид Манукян, известный как DAVA. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ним перед эфиром.Новых героев Интернета часто противопоставляют акулам шоу-бизнеса. "Молодые ребята – более голодные, поэтому в них чувствует больший энтузиазм, – считает Давид. – Им хочется достигать большего, тогда как взрослые артисты уже много поездили по концертам и теперь часто просто хотят посидеть дома".Рассказал 29-летний певец про собственные музыкальные пристрастия. "Мне нравится Леонид Агутин, Лариса Долина, Филипп Киркоров, – сообщил он. – С Долиной я даже записал совместный трек, который выйдет в будущем году".О работе с Долиной Манякян поведал следующее: "Я немного обалдел, когда мы записывали песню в студии – она довольна нетипичная, переходит местами на рэп. Я всегда мечтал поработать с Ларисой Александровной, и когда только предложил ей дуэт, боялся, что она не согласится – у меня был мандраж. Но ей понравилось".При этом самого себя DAVA звездой вовсе не считает. "У меня никогда не было ощущения, что я чем-то круче или лучше окружающих, – улыбается он. – Я очень долго привыкал к тому, что люди просят меня о совместном фото – мне было неловко. С одной стороны, я этого хотел, но с другой до сих пор не понимаю, почему ко мне такое отношение".Напомним, летом 2021 года Давид Манукян угодил в грандиозный гей-скандал. Его эффектное появление с Филиппом Киркоровым на красной дорожке "Премии МУЗ-ТВ" в образе молодоженов на гей-свадьбе обсуждалось на все лады. Их ругали, клеймили, критиковали, поливали ядом и желчью. Как позже признался Давид, он "получил удовольствие и кайфанул" от той нашумевшей скандальной истории. "Я специально вывожу людей на эмоции, и мне все равно, что обо мне подумают, – заметил он. – Получаю удовольствие, вот и все. А реакция людей меня смешит – я ждал ее даже!"