Сегодня, 29 ноября, Нина Гребешкова отмечает день рождения. Ей исполняется 92 года.
Сегодня, 29 ноября, Нина Гребешкова отмечает день рождения. Ей исполняется 92 года.
Нина Гребешкова известна широкой публике не только как актриса, но и как вдова знаменитого Леонида Гайдая. Артистка прожила в браке с режиссером 40 лет и подарила ему дочь Оксану. Когда наследница знаменитостей росла, все были уверены, что она непременно пойдет по стопам родителей и построит карьеру в кино. Однако ее судьба сложилась совершенно иначе.
Свою единственную любовь, Леонида Гайдая, Нина Гребешкова встретила еще в студенческие годы. У актрисы было немало ухажеров, но по-настоящему покорить ее сердце смог лишь один. Однажды, в очередной раз провожая однокурсницу после репетиции, Гайдай вдруг предложил ей расписаться. Поначалу Гребешкова восприняла его слова как шутку, но затем стало ясно, что молодой человек настроен серьезно. Вскоре влюбленные поженились и поселились в родительской комнате, где едва хватало места на большую семью.
Несмотря на первые трудности совместной жизни, супругам удалось построить крепкий союз. В 1957 году у пары родилась дочь Оксана. К моменту пополнения в семье Гайдай и Гребешкова были вовсю увлечены карьерой, но занятость не мешала им воспитывать ребенка.
Хотя режиссер никогда не хотел иметь детей, с появлением дочери все изменилось. Леонид Иович не чаял в наследнице души и часто брал ее с собой на мероприятия. Оксана выросла в творческой атмосфере и даже снялась в короткометражном фильме "В пути" вместе с родителями, но по их стопам идти не захотела. После окончания школы она поступила на экономический факультет МГИМО, отказавшись становиться актрисой.
Личная жизнь Оксаны Гайдай оказалась очень стремительной. Еще студенткой она вышла замуж и сменила фамилию, став Худяковой. А после получения диплома наследница знаменитостей уехала в Малайзию вместе с супругом. Там у пары родилась дочка Ольга. Молодая семья прожила за границей около года, а затем в полном составе вернулась домой.
Единственная внучка Гайдая и Гребешковой давно выросла и пошла по стопам матери, выбрав профессию экономиста. Забота о младшей наследнице помогала Нине Павловне не сдаваться в тяжелые времена, когда не стало ее любимого супруга.