Сегодня, 29 ноября, Нина Гребешкова отмечает день рождения. Ей исполняется 92 года.

Сегодня, 29 ноября, Нина Гребешкова отмечает день рождения. Ей исполняется 92 года.Нина Гребешкова известна широкой публике не только как актриса, но и как вдова знаменитого Леонида Гайдая. Артистка прожила в браке с режиссером 40 лет и подарила ему дочь Оксану. Когда наследница знаменитостей росла, все были уверены, что она непременно пойдет по стопам родителей и построит карьеру в кино. Однако ее судьба сложилась совершенно иначе.Свою единственную любовь, Леонида Гайдая, Нина Гребешкова встретила еще в студенческие годы. У актрисы было немало ухажеров, но по-настоящему покорить ее сердце смог лишь один. Однажды, в очередной раз провожая однокурсницу после репетиции, Гайдай вдруг предложил ей расписаться. Поначалу Гребешкова восприняла его слова как шутку, но затем стало ясно, что молодой человек настроен серьезно. Вскоре влюбленные поженились и поселились в родительской комнате, где едва хватало места на большую семью.Несмотря на первые трудности совместной жизни, супругам удалось построить крепкий союз. В 1957 году у пары родилась дочь Оксана. К моменту пополнения в семье Гайдай и Гребешкова были вовсю увлечены карьерой, но занятость не мешала им воспитывать ребенка.Хотя режиссер никогда не хотел иметь детей, с появлением дочери все изменилось. Леонид Иович не чаял в наследнице души и часто брал ее с собой на мероприятия. Оксана выросла в творческой атмосфере и даже снялась в короткометражном фильме "В пути" вместе с родителями, но по их стопам идти не захотела. После окончания школы она поступила на экономический факультет МГИМО, отказавшись становиться актрисой.Личная жизнь Оксаны Гайдай оказалась очень стремительной. Еще студенткой она вышла замуж и сменила фамилию, став Худяковой. А после получения диплома наследница знаменитостей уехала в Малайзию вместе с супругом. Там у пары родилась дочка Ольга. Молодая семья прожила за границей около года, а затем в полном составе вернулась домой.Единственная внучка Гайдая и Гребешковой давно выросла и пошла по стопам матери, выбрав профессию экономиста. Забота о младшей наследнице помогала Нине Павловне не сдаваться в тяжелые времена, когда не стало ее любимого супруга.