В водителями общественного транспорта проводят занятия по безопасному передвижению в сложных погодных условиях.

В водителями общественного транспорта проводят занятия по безопасному передвижению в сложных погодных условиях.В Москве функционирует огромный парк городского наземного транспорта, который обеспечивает жизнедеятельность многомиллионного мегаполиса. Комфорт безопасность пассажиров – приоритет в работе столичных властей, поэтому технику заблаговременно готовят к зиме.Московские автобусы и электробусы готовят к сезону холодов, проверяя работу систем отопления и климат-контроля, а также осматривая уплотнители дверей, окон и люков. Кроме того, на улицы города выходят дополнительные транспортные средства, чтобы пассажиры меньше ожидали на остановках.Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, 120дополнительных автобусов и электробусов будут запущены на особенно востребованные маршруты столицы."Для нас важно обеспечить пассажирам комфортные и безопасные поездки в любое время года. По поручению Сергея Собянина мы готовим городской транспорт к работе зимой", – отметил Максим Ликсутов.Кстати, специалисты готовят к зиме не только саму технику, но и водителей общественного транспорта. В частности, проводят теоретические и практические занятия по безопасному передвижению в сложных погодных условиях.Чтобы городской наземный транспорт не застрял по пути из-за снегопада, параллельно в Москве готовят специальные реагенты и коммунальную технику.Как ранее рассказывали "", коммунальная техника столицы уже переведена на зимний режим работы. Машины заблаговременно прошли проверку, а при необходимости – ремонт.Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в общей сложности в уборке города планируется задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации.Кроме того, на особо опасные участки МКАД и ТиНАО, как и в прошлые годы, будут направлены тягачи для круглосуточного дежурства. Кстати, весь парк столичной коммунальной техники прошел диагностику еще летом. Специалисты заменили жидкости, фильтры, расходные и изнашиваемые материалы.