Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к холодному периоду все 44 причала.

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к холодному периоду все 44 причала.Причалы и лестничные сходы, гранитные покрытия и ограждения тщательно почистили и промыли. Зимой на причалах будут убирать снег и при необходимости устранять дефекты после летнего сезона, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, летом специалисты очищали 11 городских причалов и углубляли акваторию. Это позволило повысить безопасность подхода и швартовки речных судов.Перед началом работы водолазы провели обследование дна и подняли донный грунт у некоторых причалов. Для этого задействовали баржу с краном, который позволяет извлекать бытовой мусор. На более сложных участках использовали судно с ковшом для подъема грунта.Несмотря на завершение навигационного периода, электрические суда будут работать даже зимой. Московский речной флот пополнили корабли "Кузнецовка", "Люблинка", "Серебрянка" и "Шмелевка".Суда изготовили на верфи в Ленинградской области. Они шли до Москвы около двух недель. Перед началом навигации специалисты проведут доработку и финальную настройку, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Он подчеркнул, что приоритетом является безопасность пассажиров, поэтому тестирование судов – ключевой этап подготовки. Они будут ходить на двух регулярных круглогодичных маршрутах по Москве-реке.Первый круглогодичный маршрут открылся в июне 2023 года. Он связал причалы Киевский и Сердце Столицы. Второй запустили в сентябре. Суда ходят между причалами ЗИЛ и Печатники.Оплатить поездку можно транспортной картой "Тройка", банковскими картами или по биометрии. Стоимость проезда уже включена в безлимитные абонементы "Единый" на 90 и 365 дней. Дети до семи лет в сопровождении взрослых могут ездить бесплатно.В Москве работают Северный и Южный речные вокзалы. За лето их более 1,3 миллиона человек. Принято и отправлено порядка тысячи судов. Наибольшей популярностью пользовались речные путешествия до Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Твери, Костромы и села Константиново в Рязанской области.