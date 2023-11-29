Пострадавших и разрушений нет.

Пострадавших и разрушений нет.Силы противовоздушной обороны в городском округе Подольск отразили атаку беспилотника, летевшего в направлении Москвы. Об этом в своем написал мэр столицы Сергей Собянин.По предварительным данным, пострадавших и разрушений в районе падения обломков нет. На место прибыли специалисты экстренных служб.На прошлой неделе летевший к Москве беспилотник в районе Электростали.В ночь на 19 ноября силы противовоздушной обороны предотвратили атаку беспилотника на Москву. Дрон сбили в Богородском городском округе Московской области.