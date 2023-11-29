Общая площадь объектов составит 25,5 тысячи квадратных метров.

Общая площадь объектов составит 25,5 тысячи квадратных метров.Инвестор построит в деревне Алхимово (ТиНАО) два многофункциональных центра в рамках программы стимулирования создания рабочих мест. Площадь объектов составит 13,1 и 12,4 тысячи квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономичесой политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В строительство инвестируют 2,2 миллиарда рублей. После ввода многофункциональных центров в эксплуатацию в районе появится 725 новых рабочих мест, уточнил заммэра.Изначально программа разрабатывалась для стимулирования строительства офисов и промышленных объектов. По запросам бизнеса Москва расширила проект.Инвесторы могут получить льготы при возведении образовательных объектов, поликлиник и больниц, спортивных и культурных центров, торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных объектов или заведений общественного питания. В 2021 году программу распространили на гостиничный бизнес, а весной 2022-го в нее включили логистические объекты.Инвесторы могут завершить строительство в более сжатые сроки. Тогда город предоставит повышенную льготу.Программа стимулирования создания мест приложения труда стала одним из драйверов развития районов Москвы. Инвесторы получают льготы от города, а местные жители – возможность работать рядом с домом, что снижает нагрузку на столичную транспортную сеть.Также в Москве действует программа комплексного развития территорий. Инвесторы возводят многофункциональные кварталы на месте бывших промышленных зон или неэффективно используемых участков. Там появляется жилье, социальная и транспортная инфраструктура.Например, в ближайшие годы реорганизуют три участка на западе Москвы. Они находятся между станциями метро "Тропарево" и "Озерная". Недалеко расположен Тропаревский лесопарк.В проект инвестируют более 40 миллиардов рублей. Планируется возвести почти 260 тысяч квадратных метров недвижимости. На первых этажах будут коммерческие помещения, где откроются магазины, рестораны, службы сервиса, банки и спортивные клубы. На одном из участков оборудуют площадки для занятия физической культурой.