21-летний молодой человек из Камешковского района обокрал церковную лавку на территории церкви Константина и Елены во Владимире. Парень стащил из выдвижного ящика более чуть более 5 000 рублей

21-летний молодой человек из Камешковского района обокрал церковную лавку на территории церкви Константина и Елены во Владимире. Парень стащил из выдвижного ящика более чуть более 5 000 рублей и убежал. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД области. За вором погналась работница прихода, но он оказался быстрее. К несчастью для парня, кража и его побег попали