Он нашел в раздевалке на работе банковскую карту и телефон, после чего дважды купил игровую валюту.

В Юрьев-Польском районе Владимирской области возбуждено уголовное дело против молодого человека, обвиняемого в краже с банковского счета коллеги. Как сообщает прокуратура региона, он нашел в раздевалке на работе банковскую карту и телефон, после чего дважды купил игровую валюту, используя данные карты и смс-коды.Признав вину и возместив ущерб, мужчина теперь будет судим за два преступления согласно п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, за что ему грозит штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы до 6 лет.Напомним, ранее мы писали, что