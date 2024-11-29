Гратен – это блюдо, которое традиционно готовится путем запекания ингредиентов в духовке или на гриле до образования золотистой корочки. Эта корочка может быть создана из тертого сыра, панировочных сухарей или других продуктов. Блюдо гратен дофинуа, которое считается классическим примером гратена, произошло из региона Дофине на юго-востоке Франции. Оно состоит из тонко нарезанного сырого картофеля, запеченного в молоке или сливках с использованием техники гратинирования. Существуют различные варианты гратенов, включая тартифлетт из Савойи и Аостской долины, который готовится из картофеля, сыра реблошон, бекона, сливок и обжаренного лука. Дни.ру предлагают вам 5 своих вариантов этого блюда.

Гратен – это блюдо, которое традиционно готовится путем запекания ингредиентов в духовке или на гриле до образования золотистой корочки. Эта корочка может быть создана из тертого сыра, панировочных сухарей или других продуктов.Блюдо гратен дофинуа, которое считается классическим примером гратена, произошло из региона Дофине на юго-востоке Франции. Оно состоит из тонко нарезанного сырого картофеля, запеченного в молоке или сливках с использованием техники гратинирования.Существуют различные варианты гратенов, включая тартифлетт из Савойи и Аостской долины, который готовится из картофеля, сыра реблошон, бекона, сливок и обжаренного лука. "Дни.ру" предлагают вам 5 своих вариантов этого блюда.Классический картофельный гратенИнгредиенты:Картофель — 800 гСливки — 300 млМолоко — 100 млСыр Грюйер — 150 гЧеснок — 2 зубчикаСоль, перец — по вкусуМускатный орех — щепоткаМасло сливочное — 20 гПриготовление:Очистите и нарежьте картофель тонкими ломтиками.Смешайте сливки, молоко, соль, перец и мускатный орех.Раздавите чеснок и добавьте его в смесь.Натрите сыр.Форму для запекания смажьте маслом и выложите слой картофеля.Полейте частью смеси сливок и молока, затем посыпьте сыром.Повторяйте слои, пока все ингредиенты не закончатся.Запекайте в духовке при температуре 180°C около 40 минут, пока верх не станет золотистым.Гратен с брокколи и цветной капустойИнгредиенты:Брокколи — 400 гЦветная капуста — 400 гЛук-порей — 1 шт.Сливки — 250 млСыр чеддер — 150 гМука — 1 ст.л.Соль, перец — по вкусуОливковое масло — 2 ст.л.Приготовление:Отварите брокколи и цветную капусту в подсоленной воде до полуготовности.Нарежьте лук-порей кольцами и обжарьте на оливковом масле до мягкости.Добавьте муку и готовьте еще минуту.Постепенно влейте сливки, помешивая, чтобы избежать комочков.Посолите, поперчите и доведите соус до кипения.Натрите сыр.Выложите овощи слоями в форму для запекания, поливая их соусом и посыпая сыром.Запекайте в духовке при температуре 190°C около 25 минут, пока верх не станет румяным.Гратен с тыквой и шпинатомИнгредиенты:Тыква — 500 гШпинат — 200 гЛук репчатый — 1 шт.Сливки — 200 млСыр пармезан — 100 гЧеснок — 2 зубчикаТимьян — 1 ч.л.Соль, перец — по вкусуОливковое масло — 2 ст.л.Приготовление:Нарежьте тыкву кубиками и отварите до полуготовности.Обжарьте нарезанный лук и чеснок на оливковом масле до прозрачности.Добавьте шпинат и тушите до увядания.Выложите тыкву и шпинат слоями в форму для запекания.Залейте сливками, смешанными с тимьяном, солью и перцем.Посыпьте тертым пармезаном.Запекайте в духовке при температуре 200°C около 30 минут, пока верх не станет хрустящим.Гратен с цукини и помидорамиИнгредиенты:Цукини — 2 шт.Помидоры — 3 шт.Лук красный — 1 шт.Сливки — 200 млСыр моцарелла — 150 гБазилик свежий — 10 листьевСоль, перец — по вкусуОливковое масло — 2 ст.л.Приготовление:Нарежьте цукини и помидоры кружочками.Нарежьте лук полукольцами.Выложите овощи слоями в форму для запекания, чередуя цукини, помидоры и лук.Посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом.Залейте сливками и посыпьте натертой моцареллой.Запекайте в духовке при температуре 180°C около 35 минут, пока верх не станет золотистым.Перед подачей украсьте свежим базиликом.Гратен с курицей и грибамиИнгредиенты:Куриное филе — 400 гШампиньоны — 300 гЛук репчатый — 1 шт.Сливки — 250 млСыр эмменталь — 150 гМука — 1 ст.л.Соль, перец — по вкусуОливковое масло — 2 ст.л.Приготовление:Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и обжарьте на оливковом масле до готовности.Нарежьте грибы и лук, обжарьте вместе до золотистого цвета.В отдельной кастрюле приготовьте соус: разогрейте сливки, добавьте муку и варите, помешивая, до загустения.Посолите, поперчите и снимите с огня.Выложите курицу и грибы слоями в форму для запекания, залейте соусом и посыпьте натертым сыром.Запекайте в духовке при температуре 190°C около 25 минут, пока верх не станет румяным.Эти рецепты помогут разнообразить ваше меню и порадовать близких вкусными блюдами!