Гратен – это блюдо, которое традиционно готовится путем запекания ингредиентов в духовке или на гриле до образования золотистой корочки. Эта корочка может быть создана из тертого сыра, панировочных сухарей или других продуктов.
Блюдо гратен дофинуа, которое считается классическим примером гратена, произошло из региона Дофине на юго-востоке Франции. Оно состоит из тонко нарезанного сырого картофеля, запеченного в молоке или сливках с использованием техники гратинирования.
Существуют различные варианты гратенов, включая тартифлетт из Савойи и Аостской долины, который готовится из картофеля, сыра реблошон, бекона, сливок и обжаренного лука. Дни.ру предлагают вам 5 своих вариантов этого блюда.
Гратен – это блюдо, которое традиционно готовится путем запекания ингредиентов в духовке или на гриле до образования золотистой корочки. Эта корочка может быть создана из тертого сыра, панировочных сухарей или других продуктов.
Блюдо гратен дофинуа, которое считается классическим примером гратена, произошло из региона Дофине на юго-востоке Франции. Оно состоит из тонко нарезанного сырого картофеля, запеченного в молоке или сливках с использованием техники гратинирования.
Существуют различные варианты гратенов, включая тартифлетт из Савойи и Аостской долины, который готовится из картофеля, сыра реблошон, бекона, сливок и обжаренного лука. "Дни.ру" предлагают вам 5 своих вариантов этого блюда.
Классический картофельный гратен
Ингредиенты:
Картофель — 800 г
Сливки — 300 мл
Молоко — 100 мл
Сыр Грюйер — 150 г
Чеснок — 2 зубчика
Соль, перец — по вкусу
Мускатный орех — щепотка
Масло сливочное — 20 г
Приготовление:
Очистите и нарежьте картофель тонкими ломтиками.
Смешайте сливки, молоко, соль, перец и мускатный орех.
Раздавите чеснок и добавьте его в смесь.
Натрите сыр.
Форму для запекания смажьте маслом и выложите слой картофеля.
Полейте частью смеси сливок и молока, затем посыпьте сыром.
Повторяйте слои, пока все ингредиенты не закончатся.
Запекайте в духовке при температуре 180°C около 40 минут, пока верх не станет золотистым.
Гратен с брокколи и цветной капустой
Ингредиенты:
Брокколи — 400 г
Цветная капуста — 400 г
Лук-порей — 1 шт.
Сливки — 250 мл
Сыр чеддер — 150 г
Мука — 1 ст.л.
Соль, перец — по вкусу
Оливковое масло — 2 ст.л.
Приготовление:
Отварите брокколи и цветную капусту в подсоленной воде до полуготовности.
Нарежьте лук-порей кольцами и обжарьте на оливковом масле до мягкости.
Добавьте муку и готовьте еще минуту.
Постепенно влейте сливки, помешивая, чтобы избежать комочков.
Посолите, поперчите и доведите соус до кипения.
Натрите сыр.
Выложите овощи слоями в форму для запекания, поливая их соусом и посыпая сыром.
Запекайте в духовке при температуре 190°C около 25 минут, пока верх не станет румяным.
Гратен с тыквой и шпинатом
Ингредиенты:
Тыква — 500 г
Шпинат — 200 г
Лук репчатый — 1 шт.
Сливки — 200 мл
Сыр пармезан — 100 г
Чеснок — 2 зубчика
Тимьян — 1 ч.л.
Соль, перец — по вкусу
Оливковое масло — 2 ст.л.
Приготовление:
Нарежьте тыкву кубиками и отварите до полуготовности.
Обжарьте нарезанный лук и чеснок на оливковом масле до прозрачности.
Добавьте шпинат и тушите до увядания.
Выложите тыкву и шпинат слоями в форму для запекания.
Залейте сливками, смешанными с тимьяном, солью и перцем.
Посыпьте тертым пармезаном.
Запекайте в духовке при температуре 200°C около 30 минут, пока верх не станет хрустящим.
Гратен с цукини и помидорами
Ингредиенты:
Цукини — 2 шт.
Помидоры — 3 шт.
Лук красный — 1 шт.
Сливки — 200 мл
Сыр моцарелла — 150 г
Базилик свежий — 10 листьев
Соль, перец — по вкусу
Оливковое масло — 2 ст.л.
Приготовление:
Нарежьте цукини и помидоры кружочками.
Нарежьте лук полукольцами.
Выложите овощи слоями в форму для запекания, чередуя цукини, помидоры и лук.
Посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом.
Залейте сливками и посыпьте натертой моцареллой.
Запекайте в духовке при температуре 180°C около 35 минут, пока верх не станет золотистым.
Перед подачей украсьте свежим базиликом.
Гратен с курицей и грибами
Ингредиенты:
Куриное филе — 400 г
Шампиньоны — 300 г
Лук репчатый — 1 шт.
Сливки — 250 мл
Сыр эмменталь — 150 г
Мука — 1 ст.л.
Соль, перец — по вкусу
Оливковое масло — 2 ст.л.
Приготовление:
Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и обжарьте на оливковом масле до готовности.
Нарежьте грибы и лук, обжарьте вместе до золотистого цвета.
В отдельной кастрюле приготовьте соус: разогрейте сливки, добавьте муку и варите, помешивая, до загустения.
Посолите, поперчите и снимите с огня.
Выложите курицу и грибы слоями в форму для запекания, залейте соусом и посыпьте натертым сыром.
Запекайте в духовке при температуре 190°C около 25 минут, пока верх не станет румяным.
Эти рецепты помогут разнообразить ваше меню и порадовать близких вкусными блюдами!