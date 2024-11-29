Это произошло из-за ошибки работодателя.

В результате вмешательства прокуратуры во Владимире около 70 медицинских работников получили свои соцвыплаты. Проблема возникла из-за того, что их работодатель не направил необходимые сведения в Социальный фонд для назначения субсидий, несмотря на право сотрудников на выплаты в рамках программ ОМС.Ведомство подало иск в суд, который удовлетворил заявление и обязал медучреждение устранить нарушения. Теперь медики смогут получить положенные им средства.Напомним, ранее мы писали, что