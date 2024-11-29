Еще одна партия гуманитарной помощи отправлена бойцам из Владимирской области в зону СВО. Так, из Меленковского района военные получили 30 кубов леса, 10 кубов пиломатериала, 20 тонн питьевой ..

Еще одна партия гуманитарной помощи отправлена бойцам из Владимирской области в зону СВО. Так, из Меленковского района военные получили 30 кубов леса, 10 кубов пиломатериала, 20 тонн питьевой воды и 2 тонны овощей, комплекты постельного белья.Организовывал доставку Алексей Антипов, координатор группы «Меленки. Своих не бросаем». Контролировало поставку правительство Владимирской области. Известно, что помощь уже доставлена получателям. Бойцы ответили благодарностью.Напомним, ранее мы писали, что