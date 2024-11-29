В Суздале прошел форум «Экология — Кадры — Государство».

Депутат Государственной Думы от Владимирской области Алексей Говырин, выступая на круглом столе о креативных индустриях в рамках Всероссийского форума ответственного бизнеса «Экология — Кадры — Государство», отметил, что традиционным художественным промыслам нужен новый импульс для развития.- Одно из центральных событий первого дня форума было обсуждение перезагрузки популярного турмаршрута «Золотое кольцо». Сохранить истоки, но дать новый импульс. И здесь не обойтись без креативных индустрий, — считает Алексей Говырин. — Флагманом для Владимирской области выбраны народные художественные промыслы. В регионе богатые традиции — лаковая миниатюра Мстеры, гусевской хрусталь, самобытная керамика и вышивка. Но чтобы это были успешные экономические проекты, им тоже нужно переосмысление и интеграция в «большую» экономику.Напомним, парламентарий от Владимирской области Алексей Говырин — соавтор федерального закона «О креативных (творческих) индустриях». Закон уже подписан Президентом РФ и начнет действовать с февраля 2025 года.- Этот закон дает фундамент для развития креативной отрасли, но очень многое зависит от регионов. У субъектов есть право оказывать поддержку приоритетным для территории направлениям креативной экономики. Для кого-то это будет, например, развитие моды на основе швейных традиций региона, для кого-то — ремесленничество, — пояснил депутат Госдумы. — Главное, чтобы это работало на развитие. Есть общая цель у власти и бизнеса — увеличить долю креативной экономики в ВВП до 6% к 2030 году. Задача реальная, но к ее решению тоже надо подходить современно, креативно. Создавать творческие кластеры, разрабатывать продукцию, которая будет востребована на внешнем рынке, например, в странах БРИКС+. А начинать надо с кадров — с практикоориентированного подхода в их подготовке. Для владимирских учебных заведений — во Мстере, Суздале или Гусь-Хрустальном, это имеет первостепенное значение.