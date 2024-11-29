В Суздале проходит первый Всероссийский ЭКГ-форум ответственного бизнеса. Речь идет о так называемых «ответственных» организациях. То есть тех, у кого высокий рейтинг деловой репутации на
<a href="https://33live.ru/novosti/29-11-2024-gubernator-ob-ekg-forume-otvetstvennogo-biznesa-v-suzdale-den-kormit-desyatiletiya.html" target="_blank">Губернатор об ЭКГ-форуме ответственного бизнеса в Суздале: «День кормит десятилетия»</a> - В Суздале проходит первый Всероссийский ЭКГ-форум ответственного бизнеса. Речь идет о так называемых «ответственных» организациях. То есть тех, у кого высокий рейтинг деловой репутации на
[url=https://33live.ru/novosti/29-11-2024-gubernator-ob-ekg-forume-otvetstvennogo-biznesa-v-suzdale-den-kormit-desyatiletiya.html]Губернатор об ЭКГ-форуме ответственного бизнеса в Суздале: «День кормит десятилетия»[/url] - В Суздале проходит первый Всероссийский ЭКГ-форум ответственного бизнеса. Речь идет о так называемых «ответственных» организациях. То есть тех, у кого высокий рейтинг деловой репутации на