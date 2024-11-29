В Суздале проходит первый Всероссийский ЭКГ-форум ответственного бизнеса. Речь идет о так называемых «ответственных» организациях. То есть тех, у кого высокий рейтинг деловой репутации на

В Суздале проходит первый Всероссийский ЭКГ-форум ответственного бизнеса. Речь идет о так называемых «ответственных» организациях. То есть тех, у кого высокий рейтинг деловой репутации на основе ЭКГ-рейтинга. Сама аббревиатура расшифровывается как «Экология – Кадры – Государство». Как отметил первый заместитель губернатора области Александр Ремига, именно такие ответственные предприятия смогут рассчитывать на привилегии со стороны областных