24-летняя мать-блогерша из Кольчугино угрожала ножом представителям власти. Те пришли проверить, как она содержит трех малолетних детей. Поводом для визита официально стал сигнал из детского

24-летняя мать-блогерша из Кольчугино угрожала ножом представителям власти. Те пришли проверить, как она содержит трех малолетних детей. Поводом для визита официально стал сигнал из детского сада, неофициально – скандальное видео, где девушка матерится и заставляет ребенка показывать средний палец. 12 ноября в местных подслушках появился пост с видео из телеграм-канала, который ведет Валерия – так