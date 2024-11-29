Это уже второй подрядчик, не выполнивший задачи по ремонту моста.

В Киржачском районе Владимирской области вновь зафиксировано нарушение сроков ремонта 23-метрового моста через реку Шередарь, который ведет к детскому реабилитационному центру. Подрядчик ООО «Силквэй», заключивший контракт на сумму 35 миллионов рублей, не выполнил условия контракта к установленному сроку — 1 ноября 2023 года. В результате прокуратура региона инициировала административные меры в отношении ответственных лиц.Это уже второй подрядчик, не выполнивший задачи по ремонту моста. Ранее, из-за нецелевого использования аванса в 12 миллионов рублей, против первого исполнителя было возбуждено уголовное дело. Мост планировалось отремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» до конца 2023 года, однако сейчас проект затянулся.Напомним, ранее мы писали, что