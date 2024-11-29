«Murom-classik-2024». Во Владимирской области стартовали международные соревнования по керлингу. По традиции они проходят в Муроме в ледовом дворце «Кристалл». Всего в состязаниях принимают

«Murom-classik-2024». Во Владимирской области стартовали международные соревнования по керлингу. По традиции они проходят в Муроме в ледовом дворце «Кристалл». Всего в состязаниях принимают участие 12 команд. Среди них: спортсмены из Беларуси, Турции, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Мурома. Соревнуются сборные команды страны, участники Олимпийских игр, чемпионы Европы, России и победители международных соревнований в Петербурге. Первая встреча